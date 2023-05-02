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2 мая 2023, 13:37 Читати українською

россия хочет возобновить покупку иностранной валюты — юаней

Министерство финансов России на следующей неделе собирается объявить о возобновлении покупки иностранной валюты — юаней — в свои резервы. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство финансов России на следующей неделе собирается объявить о возобновлении покупки иностранной валюты — юаней — в свои резервы.
Фото: pixabay

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Сколько планируют купить

Первоначальные объемы покупки будут небольшими — в эквиваленте $200 млн в месяц. Но это символический шаг, который должен показать, что якобы России удалось стабилизировать нефтяные доходы, несмотря на западные санкции.

«Для рынка важно, чтобы государство снова начало накапливать резервы, а не тратить их», — цитирует агентство аналитика Freedom Holding Corp Наталию Мильчакову.

Читайте: Россия пытается достичь экономической стабильности благодаря продаже китайских юаней

Напомним

Известно, что бюджет России на 2023 год базируется на цене смеси Urals около $70,1 за баррель, хотя основная российская смесь сейчас торгуется на уровне ниже $50 за баррель.

По данным МВФ, в этом году номинальный ВВП России, вероятно, составит $2,14 триллиона, что является самым высоким показателем с 2013 года.

После полномасштабного вторжения около половины валютных резервов РФ в размере $640 млрд было заморожено. Чиновники заговорили о покупке «дружественных» валют, чтобы замедлить рост рубля в июне.

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Источник: Минфин
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