Недавно Абанк сообщил о запуске депозитной акции «Цветущие депозиты», позволяющей клиентам оформить вклады по максимальной ставке в банке 18,5%.
Абанк рассказал, как клиенты могут получить максимальную выгоду от депозитов этой весной
В акции принимают участие вклады Online и «Стандарт срочный» на 6 месяцев в гривне.
Для участия в акции достаточно оформить вклад Online на 6 месяцев, чтобы получить ставку 18%, или вклад «Стандарт срочный» в гривне на 6 месяцев под 17,5%.
Также в период действия акции можно получить надбавку 0,5% при оформлении вклада на сумму от 150 000 грн, а условия лонгации вкладов — без изменений.
Акция действует
Оформить вклад Online можно в мобильном приложении АВаnk24 всего за несколько минут, вклад «Стандарт срочный» можно оформить в мобильном приложении или в любом удобном отделении банка.
Об А-Банке:
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