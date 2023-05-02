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2 мая 2023, 11:50 Читати українською

Абанк рассказал, как клиенты могут получить максимальную выгоду от депозитов этой весной

Недавно Абанк сообщил о запуске депозитной акции «Цветущие депозиты», позволяющей клиентам оформить вклады по максимальной ставке в банке 18,5%.

В акции принимают участие вклады Online и «Стандарт срочный» на 6 месяцев в гривне.

Для участия в акции достаточно оформить вклад Online на 6 месяцев, чтобы получить ставку 18%, или вклад «Стандарт срочный» в гривне на 6 месяцев под 17,5%.

Также в период действия акции можно получить надбавку 0,5% при оформлении вклада на сумму от 150 000 грн, а условия лонгации вкладов — без изменений.

Акция действует с 24.04.2023 г. по 31.05.2023 г.

Оформить вклад Online можно в мобильном приложении АВаnk24 всего за несколько минут, вклад «Стандарт срочный» можно оформить в мобильном приложении или в любом удобном отделении банка.

Об А-Банке:

АО «А-Банк» представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. под номером № 127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями А-Банка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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