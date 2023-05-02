За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 191420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов и 15 ракет. Потери врага за 1 мая
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Потери врага
- личного состава — около 191420 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3701 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 7193 (+1) ед.,
- артиллерийских систем — 2930 (+9) ед.,
- РСЗО — 544 (+0) ед.,
- средства ПВО — 298 (+3) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),
- крылатые ракеты 947 (+15),
- корабли /катера s — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед.,
- специальная техника / special equipment — 360 (+1).
Источник: Минфин
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