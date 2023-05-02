Нацбанк в соответствии с требованиями нового закона «О платежных услугах» выдал еще 10 лицензий на предоставление финансовой платежной услуги. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ: 20 участников рынка финансовых платежных услуг получили лицензию. Список
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Кого добавили в Реестр платежной инфраструктуры
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ООО «Украинская платежная система» (ЕГРПОУ 35780941) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК «Ево» (ЕГРПОУ 43170392) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК Юапей» (ЕГРПОУ 39407959) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК «Феникс» (ЕГРПОУ 35075436) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «Свифт грант» (ЕГРПОУ 39859339) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК «АП.Ми Финанс» (ЕГРПОУ 40461899) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК «Элайенс» (ЕГРПОУ 38905834) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539) — в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг, с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «ФК «Артуа» (ЕГРПОУ 40270391) — в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг, с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);
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ООО «Универсальные платежные решения» (ЕГРПОУ 37973023) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов).
Как отмечает регулятор, доля этих финансовых учреждений на рынке платежных услуг по объему сделок составляет более 80%.
Кому отказали
Компании ООО «ФК Хантер» отказано в выдаче лицензии на предоставление финансовых платежных услуг.
Национальный банк продолжает рассмотрение пакетов документов, поданных участниками рынка до 1 мая 2023 г., в рамках процесса перелицензирования.
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