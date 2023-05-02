НБУ: 20 участников рынка финансовых платежных услуг получили лицензию. Список

ООО «Украинская платежная система» (ЕГРПОУ 35780941) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Ево» (ЕГРПОУ 43170392) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК Юапей» (ЕГРПОУ 39407959) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Феникс» (ЕГРПОУ 35075436) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «Свифт грант» (ЕГРПОУ 39859339) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «АП.Ми Финанс» (ЕГРПОУ 40461899) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Элайенс» (ЕГРПОУ 38905834) — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539) — в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг, с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Артуа» (ЕГРПОУ 40270391) — в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг, с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);