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2 мая 2023, 10:44 Читати українською

Правительство одобрило Энергетическую стратегию до 2050 года. Что предполагает документ

Кабинет Министров одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в телеграмм-канале.

Кабинет Министров одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.

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Что это значит

Одобренный документ отражает цели Европейского зеленого курса и основывается на принципах комплексного подхода к формированию и реализации политики в сфере энергетики.

По словам главы министерства Германа Галущенко, предусмотренные стратегией цели планируется достичь путем развития атомной генерации, возобновляемых источников энергии, модернизации и автоматизации систем передачи и распределения.

В Стратегии, в частности, учтены:

  • последствия полномасштабной войны российской федерации против Украины; усиление роли энергетической безопасности и укрепление устойчивости энергосистемы;
  • результаты присоединения ОЭС Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) и углубление интеграции энергетической системы Украины в общеевропейскую;
  • наличие новейших технологий (в частности, производство и использование водорода в энергетических целях, малые модульные ядерные реакторы, установки хранения энергии и т. п.), технические изменения в энергетическом секторе, мировые тренды и инновационные решения, требования к экологической безопасности в соответствии с нормами ЕС и принятым обязательством Украины;
  • международные обязательства Украины по энергоэффективности и использования ВИЭ, уменьшение выбросов парниковых газов;
  • децентрализация генерации электроэнергии по всей территории страны по улучшению устойчивости и надежности энергообеспечения.

Стратегия предполагает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора к 2050 году.

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Источник: Минфин
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