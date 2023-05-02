Meta Цукерберг планирует выпуск облигаций на $7 миллиардов

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Что известно

Отмечается, что материнская компания Facebook планирует использовать эти средства для финансирования капитальных расходов, выкупа обыкновенных акций, а также для приобретений или инвестиций.

Meta, не сразу ответившая на запрос Reuters о комментариях, в прошлом году привлекла $10 миллиардов в своем первом выпуске корпоративных облигаций.

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В среду компания превзошла ожидания по прибыли и выручке за первый квартал, а ее акции выросли на 13% на прошлой неделе, добавляет Reuters.