KFC, Mercedes-Benz и EA: С рынка россии за последний месяц вышли более 20 компаний

За последний месяц более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. В их числе, в частности, немецкий автомобильный бренд класса люкс Mercedes-Benz, сеть ресторанов быстрого питания KFC, американская корпорация по разработке видеоигр Electronic Arts и другие. Об этом говорится в исследовании KSE .

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В общей сложности 233 (7,3% от общего числа) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии. За последние две недели в категорию со статусом «вышли» добавилось 20 компаний. Также 1203 (37,8% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1240 (38,9% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 509 (16% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Согласно данным мониторинга, 233 международных компаний, полностью покинувших рынок россии, обеспечивали не менее 395,4 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял $55,4 млрд, капитал оценивался в $40,1 млрд, тогда как стоимость активов этих компаний достигала $49,2 млрд.

Кто покинул рынок

В апреле рынок РФ покинули AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Daimler (также представленные в стране Mercedes-Benz и Mercedes-Benz Mobility), Electronic Arts, Emerson Electric, Европейские Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Henkel, KFC (с родительской компанией Yum! Brands), Kone (идентифицировано с опозданием, вышли в 2022 году), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

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