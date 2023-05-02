Агропросперис Банк увеличил ставки по депозитам

Сегодня Агропросперис Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне сроком 9 и 12 месяцев.

Самый высокий доход 18% годовых в гривне вам принесет вклад Классический+ сроком 9 месяцев, а при вкладе от 100 000 грн или предъявлении пенсионного удостоверения вы получите +0,25% дополнительного бонуса к ставке.

Высокая доходность краткосрочных депозитов составляет 16,75% годовых в гривне для вклада Классический+ на 3 месяца. Если вам важно иметь свободный доступ к средствам в любой момент, выбирайте карту Мечта и получайте до 11% годовых проценты на остаток по карте без ограничений на снятие средств.

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