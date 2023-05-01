Курс валют на вечер 1 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

Валюта Открытие 1 мая Закрытие 1 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,22/40,61 40,30/40,70 8/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,05 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,88, евро — 41,45−41,55 грн.

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