К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 1 мая
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Закрытие 1 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,22/40,61
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40,30/40,70
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8/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,05 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,88, евро — 41,45−41,55 грн.
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