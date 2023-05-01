В Украине вернули налоги на ввоз терминалов Starlink и генераторов

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«1 мая 2023 года завершается период освобождения импорта отдельных товаров от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в частном случае — и от акцизного налога. Следовательно, снова будет начисляться НДС и ввозная пошлина», — отмечается в сообщении.

В частности, льготы отменены для товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях:

Электрогенераторные установки и части к ним;

отдельные трансформаторы, их части, инверторы;

отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;

Система для обеспечения спутникового доступа к интернету (Starlink).

Кроме того, НДС и пошлина будут вновь начисляться при ввозе товаров, безвозмездно предоставляемых Энергетическим сообществом для целей и ремонта инфраструктуры.

Отметим, что одновременно действующими остаются внесенные правительством изменения в так называемое «ковидное» постановление № 1260, которым освобождены от уплаты НДС и пошлины электрогенераторные установки, трансформаторы, аккумуляторы, а также электрическая аппаратура.

Напомним

В декабре 2022 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, отменив пошлины и НДС при ввозе генераторов, Starlink и другого оборудования для энергетики до мая 2023 года.

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