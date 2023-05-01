В Украине вернули налоги на ввоз терминалов Starlink и генераторов

С 1 мая 2023 года завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, с сегодняшнего дня при их ввозе придется уплатить пошлины и НДС. Об этом говорится в сообщении таможни, пишет Бизнес.Цензор.
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«1 мая 2023 года завершается период освобождения импорта отдельных товаров от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в частном случае — и от акцизного налога. Следовательно, снова будет начисляться НДС и ввозная пошлина», — отмечается в сообщении.
В частности, льготы отменены для товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях:
- Электрогенераторные установки и части к ним;
- отдельные трансформаторы, их части, инверторы;
- отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;
- Система для обеспечения спутникового доступа к интернету (Starlink).
Кроме того, НДС и пошлина будут вновь начисляться при ввозе товаров, безвозмездно предоставляемых Энергетическим сообществом для целей и ремонта инфраструктуры.
Отметим, что одновременно действующими остаются внесенные правительством изменения в так называемое «ковидное» постановление № 1260, которым освобождены от уплаты НДС и пошлины электрогенераторные установки, трансформаторы, аккумуляторы, а также электрическая аппаратура.
Напомним
В декабре 2022 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, отменив пошлины и НДС при ввозе генераторов, Starlink и другого оборудования для энергетики до мая 2023 года.
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