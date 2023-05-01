Бизнес впервые с октября 2021 года положительно оценил свои перспективы — опрос

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2023, 14:27 Читати українською

Бизнес впервые с октября 2021 года положительно оценил свои перспективы — опрос

Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно.

Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Изменение индекса

В апреле 2023 года ИОДА повысился до 51.5 из 49.5 в марте, перейдя нейтральный уровень (50 пунктов), что свидетельствует об ожиданиях роста производства.

Предприятия торговли снова предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая замедление инфляционного давления, оживление потребительского спроса и увеличение предложения товаров: секторальный индекс в апреле вырос до 57.6 из 53.6 в марте.

Предприятия промышленности второй месяц подряд ожидают роста своих экономических результатов на фоне улучшения логистики, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо: секторальный индекс в апреле составил 50.5 по сравнению с 51.2 в марте.

Предприятия сферы услуг продолжили смягчать негативные оценки своих экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению спроса, улучшению ситуации с энергоснабжением и сезонному фактору: секторальный индекс составил 48.8 по сравнению с 45.7 в марте. Респонденты существенно смягчили негативные оценки объемов новых заказов, в то же время ожидали роста объема предоставляемых услуг и услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства предоставили самые сдержанные среди других секторов оценки своих экономических результатов, учитывая низкую финансовую способность потребителей, нехватку инвестиций и неблагоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 44.9 (в марте — 45.9).

Оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные секторы прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод скидка 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами