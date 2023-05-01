Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно.
Бизнес впервые с октября 2021 года положительно оценил свои перспективы — опрос
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Изменение индекса
В апреле 2023 года ИОДА повысился до 51.5 из 49.5 в марте, перейдя нейтральный уровень (50 пунктов), что свидетельствует об ожиданиях роста производства.
Предприятия торговли снова предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая замедление инфляционного давления, оживление потребительского спроса и увеличение предложения товаров: секторальный индекс в апреле вырос до 57.6 из 53.6 в марте.
Предприятия промышленности второй месяц подряд ожидают роста своих экономических результатов на фоне улучшения логистики, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо: секторальный индекс в апреле составил 50.5 по сравнению с 51.2 в марте.
Предприятия сферы услуг продолжили смягчать негативные оценки своих экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению спроса, улучшению ситуации с энергоснабжением и сезонному фактору: секторальный индекс составил 48.8 по сравнению с 45.7 в марте. Респонденты существенно смягчили негативные оценки объемов новых заказов, в то же время ожидали роста объема предоставляемых услуг и услуг в процессе выполнения.
Предприятия строительства предоставили самые сдержанные среди других секторов оценки своих экономических результатов, учитывая низкую финансовую способность потребителей, нехватку инвестиций и неблагоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 44.9 (в марте — 45.9).
Оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные секторы прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.
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