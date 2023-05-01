Украинцев предупредили о новых случаях мошенничества с выплатами для ВПЛ

Внутри перемещенных лиц предупредили об участившихся случаях мошенничества с социальной помощью. Об этом говорится на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Что известно

«В социальных сетях и телеграм-каналах снова активизировались мошенники, предлагающие помощь для внутренне перемещенных лиц от международных организаций», — рассказали в ведомстве.

Также аферисты создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности «поддержки», помощи от Евросоюза или различных программ благотворительных фондов.

В Минреинтеграции отметили, что вся информация о получении пособия от международных доноров публикуется исключительно на официальных сайтах государственных органов и международных организаций.

«На официальном ресурсе могут запросить анкетные данные и номер банковского счета. Но международный донор никогда не будет просить предоставить данные о банковской карте. Поэтому ни в коем случае не предоставляйте номер банковской карты, CVV-код и PIN-код к вашей карте», — пояснили в ведомстве.

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