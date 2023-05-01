Акционеры хотят лишить Баффета одной должности. Совет директоров — против

Национальный юридический и политический центр (NLPC) от имени акционеров Berkshire Hathaway предлагает разделить полномочия председателя и главного исполнительного директора компании. Сейчас обе эти должности занимает Уоррен Баффет — уже на протяжении 53 лет. Ежегодное собрание Berkshire состоится 6 мая в Омахе. Об этом говорится в заявлении центра.

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Что известно

Баффету сейчас 92 года, он является держателем контрольного пакета акций Berkshire с 1965 г., а также ее председателем и главным исполнительным директором с 1970 г.



NLPC считает, что совмещение ролей ослабляет структуру управления корпорации, а Баффет при этом «может оказывать чрезмерное влияние на совет и его повестку дня, ослабляя надзор совета директоров за руководством».

Нужно начать переход от «концентрированного лидерства и власти мистера Баффета», тем более, что преемник, Грег Абель, уже давно определен, подчеркивает организация.

В дальнейшем компании будет только сложнее «перейти от образа, ориентированного на личность, к образу, основанному на производительности», полагает NLPC.



«Уоррену Баффету в этом году исполняется 93 года, а его главному советнику Чарли Мангеру — 99 лет, — заявил председатель NLPC Питер Флаэрти. — Мы не эйджисты, но Berkshire Hathaway уже определила, кто будет следующим генеральным директором и вероятным председателем, так чего же они ждут».



Аналогичное требование NLPC подавала и в прошлом году, но акционеры проголосовали против, перевес голосов составил 6 к 1.



Сейчас совет директоров Berkshire Hathaway также официально выразил мнение, что Баффет должен занимать обе роли, как это и было на протяжении более 50 лет.



«Мистер Баффет и другие члены Совета директоров подробно обсуждают планирование преемственности на каждом заседании Совета. В случае его смерти или невозможности управлять Berkshire ни один из членов семьи Баффетов не будет участвовать в управлении Berkshire, но, как очень крупные акционеры Berkshire, семья Баффетов будет помогать Совету директоров в выборе и надзоре за генеральным директором, избранным на смену мистеру Баффету. В то же время мистер Баффет считает, что было бы разумно, чтобы член семьи Баффет выполнял функции неисполнительного председателя совета директоров. В конечном итоге, однако, за это решение будет нести ответственность тогдашний совет директоров», — сообщается в заявлении.

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