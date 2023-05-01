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1 мая 2023, 9:23 Читати українською

Фонд гарантирования инвестировал более 20 миллиардов гривен в ОВГЗ

6 млрд грн вложил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в государственные ценные бумаги в апреле. Всего с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины Фонд инвестировал в ОВГЗ почти 20,5 млрд грн временно свободных средств. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

6 млрд грн вложил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в государственные ценные бумаги в апреле.
Фото: bank.gov.ua

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Инвестиции в ОВГЗ

«Мы все понимаем, какие колоссальные издержки несет государство в условиях войны. Поэтому инвестирование имеющихся временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги — это посильный вклад в поддержку государства в трудные времена и надежный финансовый инструмент. Львиная доля суммы, более 19 млрд грн, пошла на покупку ОВГЗ на первичном рынке, то есть направляется непосредственно государству, остальная сумма — приобретение ОВГЗ на вторичном рынке, — сообщила финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко. — У Фонда достаточно высоколиквидных средств для выплаты вкладчикам банков в управлении ФГВФЛ. Напомню, что во время военного положения и три месяца после его завершения в Украине действуют стопроцентные гарантии по вкладам».

Поверенными Фонду в купле-продаже ценных бумаг являются Банк «Пивденныій», Кредобанк и Приватбанк.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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