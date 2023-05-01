За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 190 960 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
450 российских оккупантов и 1 танк. Потери врага за 30 апреля
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
- танков — 3700 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 7192 (+3) ед.,
- артиллерийских систем — 2921 (+7) ед.,
- РСЗО — 544 (+0) ед.,
- средства ПВО — 295 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),
- крылатые ракеты 932 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3) ед.,
- специальная техника — 359 (+2).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии