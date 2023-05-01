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1 мая 2023, 8:08 Читати українською

450 российских оккупантов и 1 танк. Потери врага за 30 апреля

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 190 960 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 450 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
  • танков — 3700 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин — 7192 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем — 2921 (+7) ед.,
  • РСЗО — 544 (+0) ед.,
  • средства ПВО — 295 (+0) ед.,
  • самолетов — 308 (+0) ед.,
  • вертолетов — 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),
  • крылатые ракеты 932 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3) ед.,
  • специальная техника — 359 (+2).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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