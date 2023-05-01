Украина подписала 3 новых соглашения с турецкой компанией Baykar. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.
Украина подписала новые соглашения с производителем «байрактаров»
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники «Teknofest 2023». Много встреч, одна цель — поиск путей усиления украинского ОПК.
Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, разумеется, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", — написал Камышин в телеграм-канале.
Читайте: Когда в Украине начнется серийное производство ударных беспилотников
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .
Промокод на 10% скидку: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1