Украина подписала новые соглашения с производителем «байрактаров»

Украина подписала 3 новых соглашения с турецкой компанией Baykar. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

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«Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники «Teknofest 2023». Много встреч, одна цель — поиск путей усиления украинского ОПК.

Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, разумеется, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", — написал Камышин в телеграм-канале.

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