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30 апреля 2023, 14:01 Читати українською

К «Дія.City» присоединилась IT-«дочка» Vodafone

Дочерняя компания «Vodafone Украина» IT SmartFlex присоединилась к «Дія.City». Как сообщается в сообщении мобильного оператора, IT SmartFlex подала заявку и уже с 1 мая станет официальным резидентом специального правового режима для IT-компаний.

Дочерняя компания «Vodafone Украина» IT SmartFlex присоединилась к «Дія.
Фото: epravda.com.ua

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Что известно

Как отмечает директор IT SmartFlex Николай Тракнов, резидентство в «Дія.City» предоставит ей дополнительные возможности для создания инновационных продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта и Data Analytics, помогающих выводить украинский телеком и его клиентов на уровень мировых технологических гигантов.

IT SmartFlex была основана в 2019 году и сейчас насчитывает около 200 сотрудников. Она является разработчиком всех новейших технологических решений для Vodafone Украина и ее клиентов.

Основным ее направлением является R&D-деятельность для сферы телекома, ведь эта отрасль в настоящее время является одной из самых высокотехнологичных, охватывая не только услуги мобильной связи, но и другие направления.

В портфеле IT SmartFlex есть десятки проектов разных направлений — Big Data, IoT, финтех, платформа коммуникаций, система цифровых продаж, CRM, digital assistance, благотворительная платформа, решения для HR и другие цифровые продукты.

У этой дочерней компании Vodafone создает собственный экспертный центр для разработки новых продуктов и сервисов. Как отмечает мобильный оператор, наличие собственной отдельной IT-компании обеспечивает ему не только качество, но и скорость внедрения этих продуктов.

Источник: Минфин
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