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30 апреля 2023, 12:30 Читати українською

Состояние Марка Цукерберга за день выросло на $10 миллиардов

Состояние основателя и генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга 27 апреля выросло на $10 млрд и достигло $87,3 млрд, подсчитал Bloomberg. Это третий по величине однодневный прирост капитала Цукерберга за всю историю, бизнесмен поднялся на 12-ю строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Состояние основателя и генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга 27 апреля выросло на $10 млрд и достигло $87,3 млрд, подсчитал Bloomberg.
Фото: epravda.com.ua

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В чем причина

Капитал Цукерберга увеличился благодаря ралли в акциях Meta после отчета за первый квартал 2023 года.

Выручка компании выросла на 3%, до $28,65 млрд, хотя на протяжении трех предыдущих кварталов этот показатель снижался. На Уолл-стрит ожидали выручку в $27,65 млрд.

Чистая прибыль хотя и упала на 24%, до $5,71 млрд, или $2,2 на акцию, оказалась выше прогнозов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что показатель составит $2,03 на акцию, передает CNBC.

Количество ежедневных активных пользователей соцсети Facebook (DAU) в первом квартале достигло 2,04 млрд, ежемесячных активных пользователей — 2,99 млрд.

Аналитики, опрошенные StreetAccount, ожидали эти показатели на уровне 2,01 млрд и 2,99 млрд. В целом по компании число ежедневных активных пользователей (Family daily active people — DAP) достигло 3,02 млрд, ежемесячных (MAP) — 3,81 млрд.

Напомним

Самый большой прирост состояния Марка Цукерберга был зафиксирован в начале февраля 2023 года (+$12,5 млрд). Драйвером роста тогда также стало ралли в акциях Meta после выхода отчета за четвертый квартал 2022 года. Бумаги компании подорожали более чем на 20% за один торговый день.

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Источник: Минфин
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