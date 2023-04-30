За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 190 510 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов, 4 БПЛА и 2 танка. Потери врага за 29 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 190 510 человек ликвидировано,
- танков — 3699 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин — 7189 (+5) ед.,
- артиллерийских систем — 2914 (+6) ед.,
- РСЗО — 544 (+1) ед.,
- средства ПВО — 295 (+1) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2475 (+4),
- крылатые ракеты 932 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5842 (+6) ед.,
- специальная техника — 357 (+2).
Источник: Минфин
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