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30 апреля 2023, 9:10 Читати українською

Нафтогаз не будет менять цену на газ для бытовых клиентов до мая 2024 года

Годовой тариф на газ от Нафтогаза в период с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС). Об этом идет речь на сайте компании.

Годовой тариф на газ от Нафтогаза в период с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 останется на уровне 7,96 грн за куб.
Фото: pmg.ua

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Тарифы от Нафтогаза

«Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне», — заявил по этому поводу председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Читайте также: «Комфортный сезон». Нефтегаз предложил новый тарифный план для населения

Напомним

Как известно, годовые тарифы на газ для населения в Украине действуют с 2021 года.

В июле 2022 года Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

Он устанавливает, что в течение действия военного положения в Украине и через шесть месяцев после его завершения цена на природный газ для бытовых потребителей должна сохраняться на довоенном уровне.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Rubi0
Rubi0
30 апреля 2023, 9:37
#
Да, тарифы тоже обещали не повышать до конца войны + пол года после. Как и налоги и кредитные каникулы от банков.
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