Horizon Capital привлекла $254 миллиона для инвестирования в украинские компании

Американская компания Horizon Capital смогла привлечь $254 млн для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV. Об этом сообщает пресс-служба Horizon Capital.

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Промежуточный этап закрытия фонда прошел 28 апреля в Киеве. Отмечается, что привлеченная сумма, превысившая целевой размер нового фонда в $250 млн, демонстрирует высокий уровень заинтересованности инвесторов привлекательными возможностями в быстрорастущих, высокоэффективных технологических и экспортно-ориентированных компаниях, в том числе в секторах легкой и пищевой промышленности, сфере инновационных потребительских товаров, финтехе тому подобное.

Сегодня Horizon Capital и наша уважаемая группа инвесторов вошли в историю как первый и крупнейший фонд, собранный с начала полномасштабного вторжения.

Для некоторых международных инвесторов HCGF IV стал первой инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения и открывает путь для миллиардов долларов финансирования еще многих достойных проектов в стране", — рассказала основатель и главный исполнительный директор компании Елена Кошарная.

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Ожидается, что инвестиции Фонда будут способствовать устойчивости Украины и ее экономическому росту благодаря, в частности, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы, увеличению доступа к капиталу для малого и среднего бизнеса и содействию гендерному равенству.

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