За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 190 040 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
580 российских оккупантов, 4 БПЛА и 3 танка. Потери врага за 28 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 190040 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3697 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2908 (+3) ед,
- РСЗО — 543 (+0) ед,
- средства ПВО — 294 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4),
- крылатые ракеты 932 (+21),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,
- специальная техника — 355 (+2).
Источник: Минфин
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