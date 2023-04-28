Курс валют на вечер 28 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

Валюта Открытие 28 апреля Закрытие 28 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,29/40,69 40,23/40,62 6/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−37,95 грн. Евро покупают за 41,01 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,90, евро — 41,45−41,58 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.