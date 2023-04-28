К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 28 апреля
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Закрытие 28 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,29/40,69
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40,23/40,62
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6/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−37,95 грн. Евро покупают за 41,01 грн, а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,90, евро — 41,45−41,58 грн.
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