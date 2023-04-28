В госбюджет поступили грантовые средства от США в размере $1,25 миллиарда

В пьяницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд. от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

С начала полномасштабного вторжения Р Ф Украина получила от США около $16,7 млрд в форме грантов.

«Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Куда направляются средства

Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

В Минфине также отметили, что на сегодняшний день в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму $16,5 млрд и 1,4 млрд евро (ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

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