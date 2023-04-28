Кабмин продлил действие льготных тарифов на газ для населения и производителей электроэнергии

Кабинет министров на заседании в пятницу, 28 апреля, продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов (ПСО). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Он также добавил, что в положение были внесены изменения. В частности, возложены специальные обязанности на ОАО «Укрнефть» по продаже газа собственной добычи НАК «Нафтогаз Украины» по фиксированной цене с целью формирования ресурса природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

При этом Мельничук не уточнил новые сроки положения о ПСО.

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