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28 апреля 2023, 16:31 Читати українською

Кабмин продлил действие льготных тарифов на газ для населения и производителей электроэнергии

Кабинет министров на заседании в пятницу, 28 апреля, продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов (ПСО). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 28 апреля, продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов (ПСО).
Фото: gsminfo.com.ua

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Он также добавил, что в положение были внесены изменения. В частности, возложены специальные обязанности на ОАО «Укрнефть» по продаже газа собственной добычи НАК «Нафтогаз Украины» по фиксированной цене с целью формирования ресурса природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

При этом Мельничук не уточнил новые сроки положения о ПСО.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
28 апреля 2023, 17:19
#
При реальной цене за куб газа в 2,5 гривни власть нам параит его по 8 и называет цену «льготной»!!!
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
28 апреля 2023, 17:38
#
Вы работаете в Нафтогазе?Знаете реальные цены, объемы, импорт?
+
+15
tarick
tarick
28 апреля 2023, 17:48
#
Будь-який невдаха чудово знає ціни за якими йому мають продавати товари та послуги.
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