Аналитик RoboForex: экспорт Украины в январе-феврале 2023 года упал более чем на 40%

Данный показатель вырос на 243,52% относительно аналогичного периода 2022 года. Это показывает, что военный конфликт весьма ощутимо снизил экспортный потенциал Украины. Даже пандемия коронавируса не смогла нанести столь разрушительного урона экономике нашей страны. Масштабные удары по энергетической инфраструктуре лишь усугубили текущее положение дел, так как одними из основных потребителей электроэнергии являются экспортеры. Дополнительные сложности с продажами агропродукции в странах Восточной Европы могут сказаться на итогах полугодия. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Помесячная динамика экспорта Украины представлена на диаграмме ниже.

Экспорт Украины за январь-февраль 2022/2023 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины.

С начала года экспорт Украины снизился относительно аналогичного периода 2022 года на 42,83% — до 6,46 млрд долларов США. За февраль наша страна экспортировала продукции на сумму в 3,33 млрд долларов — рост к январю составил 6,39%. Причинами этого стали как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. Наибольшее падение наблюдается в металлургии, хотя у аграриев ситуация остается достаточно стабильной.

Импорт Украины за январь-февраль 2022/2023 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины

За январь-февраль этого года импорт Украины уменьшился к такому же периоду прошлого на 17,85% — до 10,17 млрд долларов США. Украинский импорт в феврале вырос на 1,79% — до 5,13 млрд долларов. Всего по результатам 2 месяцев 2023 года общий торговый оборот составил 16,63 млрд долларов США. Падение к аналогичному периоду 2022 года составило 29,77%. Торговля велась более чем с 200 странами.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 38,00, а евро достиг отметки 40,80. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах.