Intel отчиталась о крупнейших в истории квартальных убытках

Американская компания Intel, занимающаяся производством микросхем, понесла самые большие в истории квартальные убытки на фоне сокращения спроса на ПК. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Для ведущего мирового производителя компьютерных компонентов это уже второй убыточный квартал.

Отмечается, что чистый убыток компании составил $2,76 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью $8,11 млрд, или $1,98 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Intel упала в 1,6 раза — до $11,72 млрд при среднем прогнозе в $11,03 млрд.

Выручка подразделения Client Computing Group (включая, в частности, производство процессоров для ПК), сократилась на 38% — до $5,8 млрд.

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Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о «сигналах стабилизации рынка ПК». По его словам, сокращение запасов продукции происходит в соответствии с ожиданиями.

По данным International Data Corp., поставки ПК, обеспечивающие значительную долю дохода Intel, в первом квартале упали на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что потребители начали активно покупать компьютеры, смартфоны и другую электронику в начале пандемии, но ситуация изменилась в прошлом году, когда люди вернулись к обычному образу жизни.

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