ПУМБ среди самых устойчивых банков страны

Ведущее украинское медиа NV и инвестиционная компания Dragon Capital в конце апреля 2023 представили рейтинг устойчивости украинских банков «ТОП-15 самых устойчивых банков страны», в котором определили самые надежные финучреждения страны, а также те, которым доверяют вкладчики и эксперты.

В рейтинг наиболее устойчивых банков страны вошли финансовые учреждения с наиболее жизнеспособными бизнес-моделями, достаточными резервами и качественными активами. ПУМБ занял 2 место среди финучреждений с частным украинским капиталом и 11 место в общем рейтинге банков.

«Не смотря на войну, ПУМБ остается стабильным, прибыльным и надежным банком. Вместе с нашими клиентами и командой банка мы прошли сложный 2022 год. Мы выстояли сами и помогали другим — бизнесу, государству, защитникам и гражданским украинцам. В этом году наша цель — сохранить высокий уровень качества обслуживания клиентов, продолжить развитие наших digital-каналов и продуктов, инвестировать и дальше в постоянные проекты для защиты и восстановления Украины», -прокомментировал Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.