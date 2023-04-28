Экономический рост США резко замедлился, рынки растут: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в четверг

S&P 500 прибавил примерно 2%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,4%, а индекс Dow Jones — 1,6%.

Сильные квартальные отчеты американских технологических гигантов поддержали рост основных фондовых индексов США.

Между тем акции региональных банков несколько стабилизировались после недавнего падения на фоне проблем First Republic Bank с удержанием депозитов.

Рынки Азии преимущественно растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, японский Nikkei прибавил 0,9%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подорожали на 0,7% и 0,9% соответственно, а сингапурский STI снизился на 0,2%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в значительной степени выросли в пятницу благодаря сильным корпоративным отчетам американских IT-гигантов.

Настроение инвесторов в Азии поддержало решение банка Японии оставить без изменений свою денежно-кредитную политику.

Экономический рост США резко замедлился в первом квартале 2023 года

По данным Министерства торговли США, валовой внутренний продукт страны в январе-марте 2023 года вырос на 1,1% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2,6% в предыдущем квартале.

Опрошенные Dow Jones экономисты ожидали квартального роста ВВП США на уровне 2%.

В отчете Министерства торговли США говорится, что замедление роста ВВП произошло из-за сокращения предприятиями своих расходов, а также снижения объема инвестиций в товарно-материальные запасы. Это связано с ожиданиями падения потребительского спроса в конце этого года на фоне более высокой стоимости заимствований, поскольку процентные ставки в стране продолжают расти.

Также замедление экономического роста в США в первом квартале 2023 года было обусловлено замедлением темпов строительства новых домов.

В отчете Министерства торговли США также отмечается, что американская экономика потеряла импульс для роста в последние месяцы, и многие экономисты прогнозируют рецессию в стране в конце этого года.

Цены на нефть приближаются к падению шестой месяц подряд

Фьючерсы на Brent c начала месяца подешевели на 1,3%, до $78,72 за баррель, а контракты на WTI упали примерно на 0,7%, до $75,14.

Стоимость нефти снижается на ежемесячной основе с ноября 2022 года, что является самой продолжительным периодом падения за более чем восемь лет, сообщает Bloomberg.

Причина снижения стоимости нефти в последние время — опасения по поводу замедления экономического роста в США и странах Азии, которое может повлиять на перспективы глобального спроса на энергоресурсы в этом году.

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