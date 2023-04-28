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28 апреля 2023, 12:00 Читати українською

Банк Кредит Днепр за месяц профинансировал агробизнес на 200+ млн грн

Банк Кредит Днепр предоставил агропредприятиям финансирование на 215,8 млн грн по обновленным условиям программы «Доступные кредиты 5−7−9%», введенные в действие 14 марта 2023 года. Основными получателями кредитных средств стали фермерские хозяйства Кировоградской, Полтавской и Одесской областей.

Банк Кредит Днепр предоставил агропредприятиям финансирование на 215,8 млн грн по обновленным условиям программы «Доступные кредиты 5−7-9%», введенные в действие 14 марта 2023 года.
Фото: Банк Кредит Днепр

«Несмотря на полномасштабную войну, бизнес-климат в Украине постепенно возобновляется. Этому, в частности, способствует фактор финансовой поддержки и льготных программ от Правительства, который позволяет предпринимателям продолжать свою деятельность несмотря ни на что, — сказала Татьяна Поплавская, Заместитель Председателя Правления Банка Кредит Днепр. — В 2023 году есть самая сложная посевная кампания: потеря техники, заминирование земель, недостаточность трудовых ресурсов, проблемы с „зерновым коридором“ и логистикой и тому подобное. Но не менее мощным вызовом для большинства фермеров Украины дефицит оборотных средств на посевную агросезона 2023/2024», — добавила Татьяна.

Банк Кредит Днепр оказывает кредитную поддержку фермерским хозяйствам не только в безопасных регионах, но и заемщикам на оккупированных территориях. Сложные многоэтапные реструктуризации действующего кредитного портфеля были проведены в Купянском, Золочевском, Чугуевском районах Харьковской области, а также в Херсонской и Николаевской областях. Банк осуществил перенос сроков погашения кредита на сроки, согласованные с собственниками бизнеса для возможности провести посевную исходя из стратегии и сроков возобновления бизнеса с сохранением действующих условий кредитных договоров.

Как результат, реструктуризировано на взаимовыгодных условиях 89% кредитного портфеля деоккупированной части Харьковской области, 54% — Херсонской области, 100% — Николаевской области. Более того, несмотря на то, что все заемщики в Запорожской области оккупированы, Банк урегулировал вопрос по трем кредитным соглашениям — это около 10% кредитного портфеля.

Напомним, в марте 2023 года правительство приняло решение по оптимизации государственных программ «Доступные кредиты 5−7−9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%» в условиях военного положения. Согласно Постановлению «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства», продолжено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности, сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые получили кредиты для проведения посевной кампании в 2022 году. В частности, продлен срок получения финансовой поддержки для посевной кампании, в том числе, с возможностью пролонгации выданных кредитов для посевных работ при условии погашения представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% полученного кредита и возможностью предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по таким кредитам.

Продовольственная безопасность Украины и мира — ключевая цель агропроизводителей Украины.

Источник: Минфин
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