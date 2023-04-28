Курс валют на 28 апреля: на наличном рынке доллар подорожал, евро — подешевел

В пятницу, 28 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже вырос на 20 копеек. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−38,00 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,95, евро — 41,45−41,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,29−40,69 грн/евро.

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