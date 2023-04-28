За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 189 460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов и 6 БПЛА. Потери врага за 27 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 189460 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7181 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2905 (+18) ед,
- РСЗО — 543 (+1) ед,
- средства ПВО — 294 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14) ед,
- специальная техника — 353 (+1).
Источник: Минфин
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