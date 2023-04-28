Валютный прогноз: вопрос повышения «потолка» госдолга США до конца не решен

Палата представителей конгресса США одобрила предложение республиканской партии о повышении «потолка» госдолга США на 1,5 трлн долларов. Однако предстоит еще рассмотрение данного решения в Сенате. Маловероятно, что удастся быстро прийти к консенсусу, так как вместе с увеличением «потолка» предполагается сократить оборонные расходы. У такого шага большое количество противников в Сенате, из-за чего неопределенность на рынках сохраняется. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833, а сопротивление — на 1,1069. В данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1134, где возможно формирование нового уровня сопротивления и консолидация цены. Если доллар США закрепится под отметкой 1,0974, он сможет укрепиться до 1,0755. Однак опока наиболее вероятен сценарий ослабления USD.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9121, а поддержка располагается на отметке 0,8861. В случае закрепления выше 0,9118 доллар вырастет до уровня 0,9346. В противном случае он может ослабнуть к 0,8775.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6697, а поддержка пока не образована. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление под уровнем 0,6619.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован уровень сопротивления на 134,75. На данный момент USD стремится достичь отметки 132,02. Для это ему необходимо закрепиться под уровнем 133,87.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2324, а сопротивление — на 1,2526. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6109. Сопротивление находится на отметке 0,6169. В случае пробоя уровня сопротивления доллар США может ослабнуть до 0,6086.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление пока не сформировано. Если цена закрепится над уровнем 1,3554, вероятен рост доллара США к 1,3605. Неожиданное укрепление CAD может начаться в случае подорожания нефти.