Курс валют на вечер 27 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 18 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.

Валюта Открытие 27 апреля Закрытие 27 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,44/40,82 40,26/40,66 18/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 41,10 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,95, евро — 41,45−41,61 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.