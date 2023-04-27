Женские и семейные предприятия могут получить до $35 тысяч на развитие бизнеса. Как принять участие

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявила грантовую программу с объемом поддержки в $1,5 млн для малых и средних семейных и женских предприятий. В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от $10 000 до $35 000. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Малые, средние семейные и женские предприятия, производящие товары или оказывающие услуги, смогут получить финансовую помощь, которую можно потратить на:

релокацию бизнеса,

открытие нового направления бизнеса,

масштабирование в пределах Украины или выход на международные рынки.

Дедлайн подачи заявки на участие — до 24 июля.

Кто может подать заявку

Заявители должны быть зарегистрированы украинскими частными предприятиями, физическими лицами-предпринимателями или юридическими лицами, которые официально основаны и признаются соответствующими государственными органами Украины и имеют хорошую репутацию среди них, а также соблюдают все соответствующие нормы гражданского права и Налогового кодекса.

Если заявитель является украинским частным предприятием, его количество работников должно быть меньше 250 человек, а годовой оборот должен быть меньше 50 млн евро, и/или годовой баланс меньше 43 млн евро.

Семейный бизнес — это бизнес, которым владеют и управляют два и более членов одной семьи; женский бизнес — это бизнес, которым владеет одна женщина или несколько женщин (доля владения более 50%) и управляет женщина.

Как принять участие

Процесс подачи заявок будет проходить в один этап. Заявители должны подать заполненную грантовую заявку и детализированный бюджет гранта.

Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Заявки на получение грантовой поддержки принимаются исключительно в электронной форме посредством заполнения аппликации на платформе Submittable по ссылке.

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