Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявила грантовую программу с объемом поддержки в $1,5 млн для малых и средних семейных и женских предприятий. В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от $10 000 до $35 000. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Женские и семейные предприятия могут получить до $35 тысяч на развитие бизнеса. Как принять участие
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Малые, средние семейные и женские предприятия, производящие товары или оказывающие услуги, смогут получить финансовую помощь, которую можно потратить на:
- релокацию бизнеса,
- открытие нового направления бизнеса,
- масштабирование в пределах Украины или выход на международные рынки.
Дедлайн подачи заявки на участие — до 24 июля.
Кто может подать заявку
- Заявители должны быть зарегистрированы украинскими частными предприятиями, физическими лицами-предпринимателями или юридическими лицами, которые официально основаны и признаются соответствующими государственными органами Украины и имеют хорошую репутацию среди них, а также соблюдают все соответствующие нормы гражданского права и Налогового кодекса.
- Если заявитель является украинским частным предприятием, его количество работников должно быть меньше 250 человек, а годовой оборот должен быть меньше 50 млн евро, и/или годовой баланс меньше 43 млн евро.
- Семейный бизнес — это бизнес, которым владеют и управляют два и более членов одной семьи; женский бизнес — это бизнес, которым владеет одна женщина или несколько женщин (доля владения более 50%) и управляет женщина.
Как принять участие
Процесс подачи заявок будет проходить в один этап. Заявители должны подать заполненную грантовую заявку и детализированный бюджет гранта.
Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Заявки на получение грантовой поддержки принимаются исключительно в электронной форме посредством заполнения аппликации на платформе Submittable по ссылке.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промо-код на скидку 10%: minfin10.
Комментарии