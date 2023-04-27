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27 апреля 2023, 13:35 Читати українською

Кабмин согласовал новый наблюдательный совет Укрпочты

Кабинет министров опубликовал распоряжение, которым согласовал победителей отбора на должности членов наблюдательного совета Укрпочты. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 371-р.

Кабинет министров опубликовал распоряжение, которым согласовал победителей отбора на должности членов наблюдательного совета Укрпочты.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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Члены наблюдательного совета Укрпочты

  • Абдрасилов Ринат — эксдиректор Кыргызской биржи, Старший партнер Cambridge Management Consulting по направлению Стратегия и цифровая трансформация для банковского дела и финтеха;
  • Карновски Якуб — директор инвестфонда Luma Investment, до переназначения уже был членом наблюдательного совета Укрпочты, ныне — член наблюдательного совета Укрзализныци. В качестве эксперта от Всемирного банка участвовал в реформировании железных дорог в Таиланде, Саудовской Аравии и других;
  • Кэррол Гери Джон — Великобритания, почтовый бизнес;
  • Малинская Елена — экспредседатель правления Банка Кредит Днепр времен владения банком Виктора Пинчука;
  • Митюков Игорь — был экспредседателем наблюдательного совета Национального депозитария. В 2019 году правительство назначило его независимым членом наблюдательного совета Ощадбанка, но назнчение не было согласовано НБУ и Митюкова уволили.

Представители государства в наблюдательном совете

  • Константин Гура — глава Госэнергоэффективности, к назначению — первый заместитель председателя ведомства;
  • Сергей Деркач — заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, до назначения в 2023 году — заместитель руководителя аппарата и руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции в НАПК.

Напомним

В марте Министерство экономики сообщило о назначении на должности представителей государства в наблюдательном совете Укрпочты первой экс-замминистра министра юстиции Наталии Бернацкой, а также Кристины Прасоловой — первой экс-замглавы Нацдепозитария и экс-замминистра экономики. Однако в распоряжении от 25 апреля Бернацкой и Прасоловой нет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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