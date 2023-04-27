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27 апреля 2023, 11:31 Читати українською

В Британии заблокировали соглашение Microsoft с разработчиком видеоигр Activision Blizzard на $68,7 миллиарда

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard на $68,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard на $68,7 млрд.
Фото: playua.net

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По заявлению британского регулятора Microsoft может сделать игры Activision эксклюзивными для своей облачной игровой платформы Xbox Game Pass, прекратив их возможное распространение у других ключевых игроков отрасли.

Microsoft и Activision заявили, что будут подавать апелляцию.

«Отчет CMA противоречит амбициям Великобритании стать привлекательной страной для создания технологического бизнеса. Мы будем активно сотрудничать с Microsoft, чтобы отменить это решение во время обжалования», — сказал представитель Activision.

Для согласования соглашения оно должно быть одобрено регуляторными органами Великобритании, США и Европейского Союза.

Activision Blizzard и ее студии известны разработкой серий игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. После завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после китайской Tencent и японской Sony.

Падение акций Activision

После решения британского регулятора акции Activision Blizzard упали более чем на 11%. В то же время акции Microsoft, напротив, выросли на 7%, но это в значительной степени было связано с сильным квартальным отчетом компании.

Облачные игры

В CMA отметили, что британский рынок облачных игр быстро растет. Ежемесячное количество активных пользователей в Великобритании к концу 2022 года возросло более чем в три раза с начала 2021 года.

Ожидается, что к 2026 году его стоимость достигнет 11 млрд. фунтов стерлингов во всем мире и 1 миллиард фунтов стерлингов в Великобритании. Для сравнения, продажи музыки в Великобритании в 2021 году составили 1,1 млрд фунтов стерлингов.

«Корпорация Microsoft занимает сильные позиции в облачных игровых сервисах, и доказательства, доступные CMA, показали, что Microsoft сочтет коммерчески выгодным сделать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса», — заявили в CMA.

В CMA также отметили, что на долю Microsoft уже приходится около 60−70% мировых облачных игровых сервисов. Кроме того, компания имеет другие важные преимущества в облачных играх благодаря владению Xbox, ведущей операционной системе для ПК (Windows) и глобальной инфраструктуре облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kidav
Kidav
27 апреля 2023, 12:14
#
Якийсь наркотік!
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