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27 апреля 2023, 11:02 Читати українською

Цены на нефть упали до апрельского минимума, прибыль промышленности Китая снижается: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру

Главные новости зарубежных рынков к этому утруВ среду американские индексы торговались разнонаправленноS&P 500 потерял 0,4%, индекс Dow Jones — 0,7%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос примерно на 0,5%.
Фото: pixabay.com

В среду американские индексы торговались разнонаправленно

S&P 500 потерял 0,4%, индекс Dow Jones — 0,7%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос примерно на 0,5%.

Опасения инвесторов по поводу ухудшения ситуации в банковском секторе США затмили общий оптимизм на рынке на фоне сильных финансовых результатов крупных американских технологических компаний.

Между тем Nasdaq был единственным основным фондовым индексом США, завершившим среду ростом: основным драйвером стал рост акций Microsoft в этот день более чем на 7%. Бумаги американского разработчика программного обеспечения достигли самого высокого уровня более чем за год после того, как квартальные финансовые результаты превзошли ожидания Уолл-стрит.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,1%, японский Nikkei потерял 0,2%, южнокорейский Kospi сократился на 0,1%, сингапурский STI упал на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.

Все из-за опасений относительно возможного замедления роста экономики США на фоне растущих проблем в банковском секторе.

Падение прибыли промышленного сектора в Китае продолжается

По данным Национального бюро статистики Китая, за первые три месяца 2023 года прибыль китайских компаний снизилась на 21,4% по сравнению с прошлым годом, поскольку промышленный сектор все еще испытывает на себе последствия пандемии COVID-19.

Данные по снижению промпроизводства в Китае в первом квартале 2023 года последовали за рядом индикаторов, свидетельствующих об общем неоднородном восстановлении китайской экономики в начале этого года, замечает Reuters.

Между тем в первые три месяца 2023 года ВВП Китая вырос на 4,5% в годовом выражении, превзойдя прогнозы аналитиков.

Цены на нефть упали до апрельского минимума из-за опасений по поводу будущего спроса

Фьючерсы на Brent в среду подешевели на 3,8%, до $77,69 за баррель, а контракты на WTI упали на 3,6%, до $74,30.

Стоимость нефти снизилась до мартовских значений на фоне растущих опасений относительно скорого начала рецессии в США, которая, вероятно, повлияет на спрос на энергоресурсы.

Между тем эксперты считают, что ОПЕК+ может вскоре объявить о новом сокращении объема добычи нефти, если перспективы будущего спроса будут выглядеть слабыми.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kidav
Kidav
27 апреля 2023, 12:15
#
Зато в нас з липня вже анонсували подорожчення на 7−9 грн!
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