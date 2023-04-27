За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 188 920 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
510 российских оккупантов, 21 БПЛА и 2 танка. Потери врага за 26 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 188920 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
- РСЗО — 542 (+3) ед,
- средства ПВО — 293 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
- специальная техника — 352 (+0).
Источник: Минфин
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