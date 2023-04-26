Курс валют на вечер 26 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 29 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 26 апреля Закрытие 26 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,25/40,64 40,54/40,93 29/29

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,67−37,80, евро — 41,35−41,52 грн.

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