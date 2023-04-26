К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 29 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 26 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
|
Открытие 26 апреля
|
Закрытие 26 апреля
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
40,25/40,64
|
40,54/40,93
|
29/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,67−37,80, евро — 41,35−41,52 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 33 незарегистрированных посетителя.
Комментарии