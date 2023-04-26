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26 апреля 2023, 17:01 Читати українською

В США еще один банк оказался под угрозой банкротства. Акции First Republic упали на 49,4% за день

Акции американского банка First Republic во вторник упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка. Теперь регуляторы США пытаются его стабилизировать. Об этом сообщает Financial Times.

Акции американского банка First Republic во вторник упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка.
Фото: pymnts.com

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Падение акций

Стоимость акций First Republic упала на 49,4% на следующий день после того, как стало известно, что его клиенты сняли депозиты на сумму $100 млрд на фоне банкротства сразу трех американских банков в марте. С начала года акции банка упали более чем на 93%.

Сначала First Republic заявил, что рассматривает «стратегические варианты» выхода из сложившейся ситуации. В то же время, по данным источников Financial Times, банку не удается найти рабочее решение, например продажу всего или части банка.

По словам собеседника издания, банк уже несколько недель ищет покупателей на часть своего бизнеса, но тщетно — из-за слишком больших рисков.

Сейчас банк поддерживает связь с правительством США, которое находится в состоянии повышенной готовности после банкротства Silicon Valley, Signature Bank и Silvergate ранее.

По словам собеседников, основными вариантами спасения банка является помощь некоторых крупных американских банков, которые недавно вложили $30 млрд в First Republic, или Федеральная корпорация страхования вкладов возьмет под свой контроль учреждение и предложит государственную гарантию на все депозиты, как это было в случае с Silicon Долины.

Представители Белого дома, Федеральной резервной системы и Минфина США недавно связались с First Republic, ведь администрация Байдена озабочена тем, что у банка истекает время, чтобы успокоить вкладчиков и инвесторов.

Несмотря на резкое падение акций First Republic индекс региональных банков KBW снизился менее чем на 4%. То есть инвесторы сейчас более спокойны, чем тогда, когда обрушился Silicon Valley, что повлекло за собой падение акций во всем секторе.

Источник: Минфин
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