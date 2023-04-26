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26 апреля 2023, 15:33 Читати українською

Apple и Goldman Sachs хотят создать самый мощный необанк мира

Несмотря на проблемы в банковской системе, два легендарных бренда в технологическом и финансовом мире — Apple и Goldman Sachs Bank USA — объединились, чтобы создать потенциально самый мощный финтех в США. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Несмотря на проблемы в банковской системе, два легендарных бренда в технологическом и финансовом мире — Apple и Goldman Sachs Bank USA — объединились, чтобы создать потенциально самый мощный финтех в США.
Фото: pixabay.com

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На прошлой неделе компания Apple ошеломила банковскую индустрию США новостью о запуске нового финансового продукта — депозитного счета.

В то время, когда ставки по депозитам среднестатистического банка составляют менее полупроцента, Apple объявила, что будет предлагать своим вкладчикам 4,15% годовых без лимитов на снятие средств и гарантированием вкладов Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC).

Запуск нового продукта происходит в непростое для банковской системы США время: после крушения одного из лидеров рынка — Silicon Valley Bank. Вкладчики не спешат открывать депозиты, а финтех-стартапам не хватает средств для развития бизнеса.

У Apple нет банковской лицензии. Компания выступает «витриной» для Goldman Sachs Bank USA, имеющей лицензию и страхование вкладов от FDIC.

Языком финтех-мира Apple — это необанк вроде Chime, Revolut и Monzo. Мощность «яблочного» бренда в мире беспрецедентна, если учесть, что более 2 млрд iPhone на планете теперь будут предлагать услуги Goldman.

«Apple движется со скоростью света, в то время как многие банки за час выжимают едва 70 км», — отметил аналитик Дэн Айвс из Wedbush Securities.

Новый продукт доступен только клиентам с кредитной картой Apple Card. Чтобы открыть учетную запись в необанке, нужно несколько минут, а проценты за расходы, которые называются ежедневными денежными средствами, автоматически перечисляются на счет. Состояние счета доступно на панели управления цифрового кошелька Apple. Теперь у владельцев iPhone есть еще одно преимущество.

«Создать такую экосистему — гениальная идея», — заявил Дэвид Донован, исполнительный вице-президент по финансовым услугам в консалтинговой фирме Publicis Sapient.

Стоит отметить, что новый депозитный счет — не первая финтехнологическая услуга, которую предлагает гигант из Купертино. В прошлом месяце компания начала предлагать собственную услугу «покупай сейчас, плати позже», по которой клиенты могут разбить платеж на четыре выплаты без дополнительных процентов или комиссий.

В июле 2022 года Apple сделала так, что продавцы прямо из своих iPhone могут принять оплату кредиткой. Предлагая такие финансовые продукты компания интегрирует себя в каждый аспект жизни пользователей.

Зачем Apple и Goldman сберегательные счета

Появление депозитных счетов на кошельках Apple, вероятно, связано не столько с желанием увеличить доходы, сколько со стремлением приобщить еще больше владельцев IPhone к финансовым услугам Apple и Goldman.

Согласно Айвсу, у двух миллиардов людей по всему миру есть IPhone, но менее 10% из них используют Apple Card.

Чистая процентная маржа тоже может не являться приоритетом для Goldman.

«Они предлагают депозитные счета с более высокими, чем на самом деле необходимо, процентными ставками, чтобы создать конкуренцию скорее онлайн-банкам, чем традиционным. Они уменьшают свою маржу, предлагая такие продукты», — заявил Стивен Бигер, директор по исследованиям финансовых услуг в Argus.

Дэвид Донован, исполнительный вице-президент по финансовым услугам в консалтинговой фирме Publicis Sapient, заявил, что Goldman сделал ход конем, и вместо того, чтобы тратить собственные деньги на привлечение клиентов, решил присоединиться к огромной экосистеме типа Apple.

И даже двум таким мощным брендам нужно быть осторожными, когда речь идет о регуляторах. Управление контроля денежного обращения США пристально присматривается к сотрудничеству между банками и технологическими компаниями, а Бюро финансовой защиты потребителей уже проводит расследование по выдаче кредитных карт Goldman Sachs.

Стоит добавить, что на новом сберегательном счете Apple не может быть больше $250 000, то есть больше максимальной суммы страхования FDIC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
26 апреля 2023, 16:12
#
Шо? апять?

огризок на пару з голдманом з кредитками круто пролетів, то тепер ще хочуть і в банківській справі прогоріти? якщо з двох мільярдів людей (як вони кажуть), які користуються огризком, тільки менше 10% повелись на їх кредитку, то чому з банківським рахунком буде інакше? та й що таке 4,15%, якщо інфляція за минулий рік була 15−20%???
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