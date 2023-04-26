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26 апреля 2023, 16:05 Читати українською

Станьте экспертом криптовалютного рынка с помощью БУРШ

Война, которая продолжается в Украине, стала настоящим вызовом для каждого. Еще до полномасштабного вторжения из Украины выводили миллиарды долларов, а война ускорила этот процесс. Разрушение инфраструктуры, боевые действия и волна беженцев лишь подчеркивают масштаб проблемы.

Война, которая продолжается в Украине, стала настоящим вызовом для каждого.

«Кому война, а кому мать родная»

Это выражение не имеет ничего общего с украинским обществом. Конечно, есть те, кто зарабатывает большие деньги, но война сделала народ уязвимым и уничтожила финансовую подушку безопасности многих.

Сейчас Украина финансируется западными партнерами, но нужно отстроить мир и благосостояние в стране, что требует много усилий, инвестиций и времени. Но…

Украина — самый перспективный инвестиционный проект века. (Возможно)

Год назад мы не понимали, будет ли существовать украинское государство. Сегодня мы уверены в своей победе. Но настоящая победа — это мир, благополучие и расцвет Украины. Все это требует большого количества усилий, инвестиций и времени. Логистика, сельское хозяйство, строительство, торговля, легкая и тяжелая промышленность… Все это требует установления устойчивого мира, но некоторые сферы актуальны уже сегодня

КриптоУкраина — драйвер восстановления

Еще до войны украинское крипто-сообщество было одним из крупнейших в мире. Так, по данным Triple A, почти 6 миллионов украинцев владеют криптой

Заработок на крипте имеет преимущества — доходность, свобода, большое количество инструментов. Однако все плюсы перечеркиваются тем, что крипта остается в серой зоне. И здесь мы ожидаем революционный прорыв, а именно — легализацию криптовалют в Украине.

Самые большие дивиденды дают инвестиции в обучение

Чтобы заработать на крипте, необходимо понимать рынок, инструменты, терминологию. Все это может напугать новичков. Хорошая новость в том, что сегодня уже есть большое количество обучающих материалов. Плохая новость — отсутствие структурированности.

Бизнес в рваных штанах — украинская криптосемья

Проблему структурированности учебных материалов решила команда БУРШ.

С июня 2022 года канал «Бизнес в рваных штанах» учит украинцев работать с криптой, инвестировать, делится мыслями и идеями, исходя из собственного опыта. В канале уже собрана большая учебная база, которая дает разобраться с такими сложными вещами, как NFT, DEX, META, Trust Wallet, Binance, P2P…

Но команде этого было мало. Недавно состоялся релиз инструмента, который позволяет инвесторам формировать свой портфель в один клик. Начинающие могут зарабатывать на крипторынке покупая портфель БУРШ, опытные криптаны — оптимально распределять риск и прибыль.

Сервис доступен по ссылке.

Особенности сервиса:

Возможность собрать криптопортфель и начать пассивный заработок буквально в пару кликов. Это быстро, удобно и, самое главное — безопасно. Криптопортфель будет собран по одному из трех вариантов. Вы можете самостоятельно выбрать свою стратегию, или довериться команде БУРШ.

Варианты криптопортфеля:

  • Криптостарт

Возможность выбрать одну из трех стратегий: консервативную, умеренную и агрессивную.

  • Наборный криптопортфель

Вы лично выбираете монеты для инвестирования, однако выбор ограничен. Здесь нельзя выбрать низколиквидные и скам-проекты.

  • Смарт

Портфель, который дает возможность ребалансироваться, держать уровень риска и прибыли, оптимизировать прибыль.

Дополнительный инструментарий БУРШ

  • Покупка NFT

  • Бесплатные консультации

  • Закрытое сообщество «своих»

В планах на будущее — реализация услуг «Гарант», «Крипто-краудфандинг», «Крипто-аукцион».

БУРШ — это большая платформа, которая пригодится всем криптанам. Новички смогут быстрее разобраться в тонкостях таких инвестиций, а эксперты получают украинский продукт, который позволяет максимизировать доходы на крипторынке.

Приятные плюшки и плюшки:

  • Команда не делает из сервиса пирамиду, обещая бешеные проценты. Вы можете узнать, какую доходность имеет тот или иной актив, или конкретный портфель.

  • Возможность регулировать собственные TP и SL без сложной математики. Заработали 10, 25, 50 процентов? Фиксируем прибыль и не волнуемся за будущие движения графика.

  • Объяснения и подсказки на каждом шагу. На БУРШ можно узнать все показатели, определения, посмотреть по графикам, ознакомиться буквально со всем инструментарием инвестора. И главное — все это бесплатно и на украинском языке

Семейный ключ для криптовалют

БУРШ создали сервис, который будет понятен даже школьнику. Все просто и разложено по полочкам. При этом, что важно — они предоставляют доступ к сложным и продвинутым инструментам. С одной стороны — все крайне просто, с другой — профессионально.

Здесь есть место для каждого — для агрессивных инвесторов в альткоины, фанатов NFT, консервативных и взвешенных трейдеров, для новичков и акул криптобизнеса. И главное — все это на украинском языке. Есть чем гордиться, даже пока идет война — украинская криптотусовка развивается!

Если же такие термины, как «инвестиционные портфели», «NFT», «SL», «TP» вас пугают — это нормально. Читайте канал БУРШ, общайтесь с командой в чате и погружайтесь в криптотусовку Украины, чтобы вместе отстраивать наше будущее.

Источник: Минфин
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