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26 апреля 2023, 14:28 Читати українською

Госбюджет за квартал получил от приватизации рекордную за последние десять лет сумму

За первый квартал 2023 госбюджет получил от приватизации 902 млн грн. Это самый лучший показатель работы Фонда госимущества за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

За первый квартал 2023 госбюджет получил от приватизации 902 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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В среднем за первый квартал за последнее десятилетие приватизация приносила 234 млн грн.

«Наша цель — честная и прозрачная приватизация с максимальной конкуренцией на аукционах. Итог за первый квартал свидетельствует о том, что бизнесу интересно инвестировать в государственные активы. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы вскоре возобновить крупную приватизацию», — заявил глава ФГИ Рустем Умеров.

В I квартале 2023 года ФГИ выставлял на торги логистические, торговые, складские, спиртовые активы и т. д. В частности, впервые удалось приватизировать морской порт в Украине. Торги за порт «Усть-Дунайск» принесли в бюджет более 200 млн грн.

Также инвесторы активно интересовались спиртовыми активами. К примеру, во время торгов по продаже Сторонибабского спиртзавода его стоимость выросла в 2,7 раза — до 142 млн грн. Кроме того, приватизация Барского спиртокомбината принесла в госбюджет 21,3 млн грн — в 4,7 раза больше стартовой цены.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 апреля 2023, 14:49
#
Фонд державного майна України продав Житомирські Мальдіви, а точніше Дружбівський карьєр громадянину Ізраїлю, а це 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Земельна ділянка загальною площею 128,7467 га. І все це за 75 тис. $., тобто по ціні двокімнатної квартири. Все, що потрібно знати про приватизацію сьогодні, під час війни.
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0
Сергій Т
Сергій Т
26 апреля 2023, 16:54
#
Бачимо, що ФДМУ працює. І це добре!
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