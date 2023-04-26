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26 апреля 2023, 13:37 Читати українською

НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская» (фото)

Сегодня, 26 апреля, в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сегодня, 26 апреля, в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль.
Фото: bank.gov.ua

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Как выглядит монета

На аверсе монеты в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черного, лошади Пржевальского, лося и бурого медведя.

На реверсе на фоне пейзажа изображена рысь, над которой слева на зеркальном фоне надпись: рысь/евразийская/; наверху — рысь и рысята.

Номинал памятной монеты составляет 5 грн, тираж — 40 000 шт.

Характеристики

  • материал — нейзильбер;
  • диаметр, мм — 35;
  • категория качества чеканки — специальный анциркулейтед;
  • группа — рифленая;
  • масса, г — 16,54.

Где можно купить

Приобрести памятную монету можно с 1 мая 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Почему рысь

В Нацбанке объяснили, что в прошлом рысь была привычным для Полесья хищником. Но вследствие освоения лесов и массовой охоты ради ценного меха рысь стала редким животным, занесенным в Красную книгу Украины, а также официально признанным в Европе находящимся под угрозой исчезновения.

Шанс на возрождение вида появился в Чернобыльской зоне. Ведь 30-километровая зона отчуждения и зона безусловного отселения, на которой с 26 апреля 2016 действует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, превратились в своеобразный резерват для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей животного мира.

Среди них и рысь евразийская.

Источник: Минфин
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