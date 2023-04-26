Alphabet увеличила выручку и объявила обратный выкуп акций на $70 миллиардов

Alphabet, материнская компания Google, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 3%. Данный показатель превзошел прогнозы рынка. Спрос на облачные услуги вырос, а продажи рекламы увеличились больше, чем ожидалось. Совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Инвесторы приветствовали план обратного выкупа, в результате чего акции Alphabet выросли на 4% в нерабочее время, прежде чем они сократили прибыль, торгуясь с повышением на 1,6%.

Alphabet сообщила о небольшом падении продаж рекламы в первом квартале по сравнению с прошлым годом до $54,55 млрд, что, тем не менее, превзошло оценки аналитиков в $53,71 млрд.

Это был третий подобный спад для компании с тех пор, как она стала публичной в 2004 году, но второй подряд после падения продаж рекламы в четвертом квартале на 3,6%.

Alphabet сообщила о росте прибыли на акцию в размере $1,17, что превышает среднюю оценку в $1,07 за акцию.

Выручка сервиса Google Cloud увеличилась на 28% — до $7,45 млрд.

Чистая прибыль Alphabet уменьшилась на 8%, до $15,05 млрд по сравнению с $16,44 млрд годом ранее.