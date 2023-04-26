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26 апреля 2023, 12:04 Читати українською

Россия захватывает иностранные компании в ответ на замораживание активов

Россия ввела две иностранные компании во временную государственную администрацию в ответ на замораживание активов США и их союзниками. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия ввела две иностранные компании во временную государственную администрацию в ответ на замораживание активов США и их союзниками.
Фото: pixabay.com

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Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указ, разрешающий правительству вводить временный государственный контроль над имуществом или ценными бумагами, принадлежащими компаниям или лицам из так называемых «недружественных» государств.

Управлять временно арестованными активами будет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, подразделение Минфина Р Ф.

Путин также утвердил список имущества, которое попадает под временное управление в соответствии с указом.

По состоянию на 25 апреля, в нем оказались 83,73% принадлежащих немецкой Uniper SA энергетической компании «Юнипро», а также 98% компании энергогенерирующей компании «Фортум», принадлежащей нидерландским дочерним компаниям финского энергохолдинга Fortum.

Отмечается, что при необходимости перечень активов может быть расширен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
26 апреля 2023, 13:01
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Так і треба, щоб захід нарешті зрозумів, що рашку треба в бронзову еру відправити.
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