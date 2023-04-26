Инвесторы в США избавляются от акций китайских компаний, опасения банковского кризиса: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились во вторник

S&P 500 потерял 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 2%, а индекс Dow Jones снизился на 1%.

Инвесторы беспокоятся о стабильности банковского сектора США после отчета First Republic Bank. Кроме того, накануне был опубликован индекс потребительского доверия в США. По данным Conference Board, в апреле этот показатель снизился до девятимесячного минимума, то есть опасения американских потребителей по поводу будущего растут. Это еще больше повышает риск начала рецессии в этом году, сообщает Reuters.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, японский Nikkei снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi потерял 0,1%, сингапурский STI сократился на 0,2%, китайский Shanghai Composite практически не изменился, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%.

Смешанная динамика на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона связана с растущими опасениями относительно проблем в банковском секторе США.

Акции региональных банков США возобновили падение

Индекс банковского сектора США — KBW Bank — снизился вчера примерно на 4% и достиг самого низкого уровня с ноября 2020 года.

Настроения инвесторов ухудшились из-за проблем First Republic Bank с удержанием депозитов. Ситуация олицетворяет общие проблемы в секторе: небольшие региональные банки с трудом преодолевают банковский кризис, начавшийся в прошлом месяце.

По итогам вчерашних торгов снижалась стоимость бумаг практически всех представители отрасли, в том числе крупнейших кредиторов США: Bank of America (-3,2%), JPMorgan (2,2%), Citigroup (2,3%), Wells Fargo (-2,2%) и Morgan Stanley (-2,4%).

Китайские акции, торгующиеся в США, потеряли более $100 млрд с начала месяца

По данным Yahoo Finance, индекс Nasdaq Golden Dragon, который отслеживает динамику акций китайских компаний, торгующихся на американских биржах, с начала апреля снизился более чем на 10%. Это худший результат с октября прошлого года.

Все из-за опасений по поводу геополитической напряженности вокруг Китая, которые затмевают оптимизм, связанный с восстановлением экономики страны после пандемии COVID-19.

По данным Morgan Stanley, в этом месяце основными продавцами китайских акций в США были американские хедж-фонды, которые ранее делали ставку на рост китайского фондового рынка.