Украина вводит санкции против Ирана

Кабинет Министров на заседании во вторник, 25 апреля, принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в Иран. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Санкции на 50 лет

Правительство предлагает ввести санкции на 50 лет. Они содержат:

предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;

запрещение передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрещение осуществления инвестиций в Иран и в/в пользу резидентов страны;

остановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации НБУ международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Исламской Республики Иран и т. п. ;

; ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» с резидентами Исламской Республики Иран (полный запрет).

Кроме того, предлагается ограничение торговых операций с услугами, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

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"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение.

Что ж — мы усилим наши аргументы. Будем также работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так не останется безнаказанной помощь агрессору", — заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады.