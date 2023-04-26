За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 188410 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
640 российских оккупантов, 3 БПЛА и 4 танка. Потери врага за 25 апреля
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- личного состава — около 188410 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 3692 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7162 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2877 (+14) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 292 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5792 (+8) ед,
- специальная техника — 352 (+7).
Источник: Минфин
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